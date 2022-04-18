Белгородцы могут подать заявление на выплату на детей от 8 до 17 лет с 1 мая

Posted 18 апреля 2022, 09:13
Published 18 апреля 2022, 09:13
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Как отметила Батанова, на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет ориентировочно в Белгородской области претендуют 38 762 ребёнка. Назначение будет происходить с 1 апреля, но заявление можно подать с 1 мая. Выплачивать деньги будет Пенсионный фонд.
Выплата будет софинансироваться. 76% средств выделит федеральный бюджет, 24% — областной. Всего предусмотрено более 3 млрд рублей.
Один из способов подать заявление — обратиться в МФЦ. Они будут работать даже на майских праздниках.
МФЦ, несмотря на праздничные дни, будут осуществлять приём заявлений, поскольку президент сделал чёткую установку, что люди должны подавать заявления с 1 мая, независимо от того, есть или нет праздничные дни.Елена Батанова
Батанова также добавила, что выплата на детей от 8 до 17 лет очень похожа на выплату от 3 до 7 лет.
Со своей стороны мы её уже отработали. Там те же требования к имущественному состоянию, трудоустройству и те же размеры: 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Белгородская область готова уже с 1 мая принимать заявления и гарантировать эту выплату.Елена Батанова