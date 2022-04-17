Из-за дождя Вячеслав Гладков открыл велосезон в одиночестве

Чиновник уточнил, что в прошлом году ему не удалось прокатиться на велосипеде, зато в этом году ему не помешал даже дождь. Хотя его семья из-за непогоды садиться на двухколёсный транспорт отказалась. Губернатор катался в одиночестве.