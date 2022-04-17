Из-за дождя Вячеслав Гладков открыл велосезон в одиночестве

Posted 17 апреля 2022, 08:41
Published 17 апреля 2022, 08:41
Modified 1 декабря, 07:46
Updated 1 декабря, 07:46
17 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил всех с этим праздником и сообщил, что в этот день решил открыть велосезон. Он записал традиционное утреннее видеообращение, в котором рассказал о своей велопрогулке.
Чиновник уточнил, что в прошлом году ему не удалось прокатиться на велосипеде, зато в этом году ему не помешал даже дождь. Хотя его семья из-за непогоды садиться на двухколёсный транспорт отказалась. Губернатор катался в одиночестве.
Не удалось уговорить семью. Шёл всю ночь дождь, немножко сыро, прохладно. И они, конечно, заленились. Ну ничего, на следующей неделе обязательно вытащу всех своих, и уже втроём покатаемся по окрестностям Белгорода на велосипедах, чего и вам желаю. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сегодня же, 17 апреля, в областном центре должен состояться масштабный велопробег. Белгородцы откроют велосезон, проехав по дороге Памяти к Третьему ратному полю России.