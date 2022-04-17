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Posted 17 апреля 2022, 08:41

Published 17 апреля 2022, 08:41

Modified 1 декабря, 07:46

Updated 1 декабря, 07:46

Из-за дождя Вячеслав Гладков открыл велосезон в одиночестве

17 апреля 2022, 08:41
Сюжет
Губернатор
Губернатор Белгородской области рассказал, что из-за сырой погоды семья отказалась садиться с ним на велосипеды. Однако глава всё равно открыл велосезон в Вербное воскресенье.

17 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил всех с этим праздником и сообщил, что в этот день решил открыть велосезон. Он записал традиционное утреннее видеообращение, в котором рассказал о своей велопрогулке.

Чиновник уточнил, что в прошлом году ему не удалось прокатиться на велосипеде, зато в этом году ему не помешал даже дождь. Хотя его семья из-за непогоды садиться на двухколёсный транспорт отказалась. Губернатор катался в одиночестве.

Не удалось уговорить семью. Шёл всю ночь дождь, немножко сыро, прохладно. И они, конечно, заленились. Ну ничего, на следующей неделе обязательно вытащу всех своих, и уже втроём покатаемся по окрестностям Белгорода на велосипедах, чего и вам желаю. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня же, 17 апреля, в областном центре должен состояться масштабный велопробег. Белгородцы откроют велосезон, проехав по дороге Памяти к Третьему ратному полю России.

#Новости#Общество#Губернатор#Вербное воскресенье#Вячеслав Гладков
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