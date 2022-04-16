За полный год на посту сенатора Евгений Савченко заработал на 4,8 млн рублей больше

В собственности бывшего губернатора Белгородской области находятся участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 2587 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м. В равных долях с супругой он владеет участком под ИЖС в 4455 кв. м, домом в 109,9 кв. м, а также нежилым зданием в 112,6 кв. м.