За полный год на посту сенатора Евгений Савченко заработал на 4,8 млн рублей больше

Posted 16 апреля 2022, 13:41
Published 16 апреля 2022, 13:41
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
В Совете Федерации представили сведения о доходах сенаторов за 2021 год. Евгений Савченко за полный год работы в Совфеде заработал 15 млн 189 тыс. 720 руб. 32 коп.
В собственности бывшего губернатора Белгородской области находятся участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 2587 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м. В равных долях с супругой он владеет участком под ИЖС в 4455 кв. м, домом в 109,9 кв. м, а также нежилым зданием в 112,6 кв. м.
Помимо этого, в декларации указано, что в пользовании сенатора находится квартира в 85 кв. м.
Что касается жены Евгения Савченко, то её декларированный годовой доход составил 8 млн 523 тыс. 045 руб. 86 коп. Также у его супруги есть Toyota Land Cruiser 200.
Для сравнения: в 2020 году — в год ухода с поста губернатора — Евгений Савченко заработал 10,3 млн рублей, а его жена — 153,5 тыс. рублей. При этом ранее бывшему главе Белгородской области и его супруге принадлежало по 1/3 доли квартиры в 109,1 кв. м. В новой декларации этой недвижимости нет.
Что касается другого сенатора от Белгородской области — 92-летнего Николая Рыжкова, то его доход за 2021 год составил 7 млн 506 тыс. 169 руб. 69 коп. Его жена заработала 250 тыс. 535 руб. 71 коп. Недвижимости и транспорта в собственности сенатора нет. В пользовании его супруги находится дача в 467,7 кв. м.
Николай Рыжков представляет Белгородскую область в Совете Федерации с 2003 года, Евгений Савченко — с 2020 года.
Напомним, что бывший губернатор ранее попал в санкционный список Евросоюза.