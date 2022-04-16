В Белгороде появилось расписание дачных автобусов

Накануне о дачных автобусах белгородцы спрашивали и губернатора Вячеслава Гладкова: горожане жаловались, что не могут узнать расписание. Глава региона ответил, что решение в этом вопросе принимают сами муниципалитеты, а не ЕТК, и пообещал сделать мэру Белгорода замечание. Справедливости ради, стоит отметить, что расписание появилось на сайте горадминистрации за час до выхода губернатора в прямой эфир.