В Белгороде появилось расписание дачных автобусов

Posted 16 апреля 2022, 15:19
Published 16 апреля 2022, 15:19
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
В горадминистрации представили расписание дачных автобусов. Актуально оно для выходных и праздничных дней.
В документе от мэрии можно увидеть расписание для маршрутов № 102А, 104Д, 106 и 106А, 107, 111 и 111А, 113, 116 и 116А, 117 и так далее.
Накануне о дачных автобусах белгородцы спрашивали и губернатора Вячеслава Гладкова: горожане жаловались, что не могут узнать расписание. Глава региона ответил, что решение в этом вопросе принимают сами муниципалитеты, а не ЕТК, и пообещал сделать мэру Белгорода замечание. Справедливости ради, стоит отметить, что расписание появилось на сайте горадминистрации за час до выхода губернатора в прямой эфир.
Ранее в регионе вступил в силу дачный тариф в пригородных поездах. С 16 апреля он действует и на маршрутах из Белгорода — в Наумовку, Нежеголь, Томаровку и Прохоровку.