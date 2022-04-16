bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2022, 15:19

Published 16 апреля 2022, 15:19

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

В Белгороде появилось расписание дачных автобусов

16 апреля 2022, 15:19
Сюжет
Автобусы
Расписанием, актуальным для выходных дней и праздников, поделились в мэрии. Ранее дачный тариф объявили и в электричках, курсирующих из Белгорода.

В горадминистрации представили расписание дачных автобусов. Актуально оно для выходных и праздничных дней.

В документе от мэрии можно увидеть расписание для маршрутов № 102А, 104Д, 106 и 106А, 107, 111 и 111А, 113, 116 и 116А, 117 и так далее.

Накануне о дачных автобусах белгородцы спрашивали и губернатора Вячеслава Гладкова: горожане жаловались, что не могут узнать расписание. Глава региона ответил, что решение в этом вопросе принимают сами муниципалитеты, а не ЕТК, и пообещал сделать мэру Белгорода замечание. Справедливости ради, стоит отметить, что расписание появилось на сайте горадминистрации за час до выхода губернатора в прямой эфир.

Ранее в регионе вступил в силу дачный тариф в пригородных поездах. С 16 апреля он действует и на маршрутах из Белгорода — в Наумовку, Нежеголь, Томаровку и Прохоровку.

#Новости#Город#Дача#Расписание#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика