ПВР с эвакуированными жителями Изюма и Харькова посетил Вячеслав Гладков

Posted 16 апреля 2022, 12:27
Published 16 апреля 2022, 12:27
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Минувшей ночью в Белгород привезли первых беженцев из Изюма Харьковской области. Большая часть прибывших осталась в мобильном пункте временного размещения.
16 апреля ПВР посетил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, всего в центре сейчас находится 107 человек — 58 изюмцев и 49 харьковчан. Прибыли в Белгород в основном пенсионеры, женщины и дети.
Всем необходимым они обеспечены. Есть возможность помыться, переодеться, поесть и отдохнуть. Но самое главное, что отмечают сами изюмцы, — здесь тихо. Сегодня тепло, дети бегают и играют на улице, а значит, чувствуют себя в безопасности.Вячеслав Гладков
Губернатор отдельно поблагодарил волонтёров, медиков, психологов, спасателей и других специалистов, которые помогают беженцам адаптироваться.
Мобильный ПВР в Белгороде открыли в конце марта. Сообщалось, что он рассчитан на 540 человек, но при необходимости здесь могут организовать места для ещё 300–400 беженцев.