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Posted 16 апреля 2022, 12:27

Published 16 апреля 2022, 12:27

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

ПВР с эвакуированными жителями Изюма и Харькова посетил Вячеслав Гладков

16 апреля 2022, 12:27
Сюжет
Губернатор
По словам губернатора Белгородской области, всего в мобильном пункте временного размещения находится 107 человек. В основном это пенсионеры, женщины и дети, рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Минувшей ночью в Белгород привезли первых беженцев из Изюма Харьковской области. Большая часть прибывших осталась в мобильном пункте временного размещения.

16 апреля ПВР посетил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, всего в центре сейчас находится 107 человек — 58 изюмцев и 49 харьковчан. Прибыли в Белгород в основном пенсионеры, женщины и дети.

Всем необходимым они обеспечены. Есть возможность помыться, переодеться, поесть и отдохнуть. Но самое главное, что отмечают сами изюмцы, — здесь тихо. Сегодня тепло, дети бегают и играют на улице, а значит, чувствуют себя в безопасности.Вячеслав Гладков

Губернатор отдельно поблагодарил волонтёров, медиков, психологов, спасателей и других специалистов, которые помогают беженцам адаптироваться.

Мобильный ПВР в Белгороде открыли в конце марта. Сообщалось, что он рассчитан на 540 человек, но при необходимости здесь могут организовать места для ещё 300–400 беженцев.

#Новости#Общество#Губернатор#Беженцы#Харьков#Белгород#Вячеслав Гладков#Изюм
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