ПВР с эвакуированными жителями Изюма и Харькова посетил Вячеслав Гладков

Всем необходимым они обеспечены. Есть возможность помыться, переодеться, поесть и отдохнуть. Но самое главное, что отмечают сами изюмцы, — здесь тихо. Сегодня тепло, дети бегают и играют на улице, а значит, чувствуют себя в безопасности.Вячеслав Гладков