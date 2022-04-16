На выставке в Белгороде собака Кнопа нашла хозяйку после четырёх лет поисков

Posted 16 апреля 2022, 13:58
Published 16 апреля 2022, 13:58
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Все животные привиты и безопасны для человека. Желающие могли взять себе питомца совершенно бесплатно, предоставив паспорт. Также организаторы принимали от горожан вкусные подарки для собак.
По окончании каждой такой выставки новый дом обретают 10–15 собак. Для выставки отбирают самых спокойных и контактных животных. Практически все кастрированы или стерилизованы.
Это меняет поведение собак. Они становятся более управляемыми и спокойными. Снимается половой инстинкт, и это место освобождается для контакта с человеком.Ольга Ургант, организатор
После того, как собак отдают людям, за ними всё равно продолжает наблюдать пансионат.
Мы обычно созваниваемся с новыми владельцами. Спрашиваем, всё ли нормально, не возникло ли проблем. Чаще всего люди довольны выбором. Если что-то не так, мы даём советы и стараемся решить конфликт. Но бывает и так, что людям совершенно не подходит собака, тогда мы забираем её обратно. Но другую люди не берут. Хуже всего, когда собаку выбирают на эмоциях, а через два дня понимают, что она им не нужна: ей надо уделять внимание, кормить, а времени не хватает.Надежда Корженко, волонтёр
Выставлялись и щенки. К одному из волонтёров домой пришла бездомная собака с потомством, очень похожая на русского спаниеля. Щенкам всего четыре месяца.
Сегодня на выставке сразу забрали годовалую собаку по кличке Рэй.
Он мне понравился, сразу подружился со мной. Нам нужна была непородистая собака во двор. Год назад умер пёс, и только сейчас мы решились взять другого. Рэй очень похож на нашего прежнего. Кличку, думаю, оставим.Вера Гуляева, новая хозяйка Рэя
Новый дом обрела и Кнопа, которую никто не хотел брать четыре года подряд.
Она очень тихая, спокойная. А нам как раз такая собака нужна, потому что мы живём в квартире и у нас есть кот. Породистые собаки излюбленные и зализанные. А этих жалко, никто не хочет брать. У неё была кличка Кнопа, но мы решили назвать её Алисой. Я давно придумала это имя.Юлия Гричина, новая хозяйка Кнопы
16 апреля организаторы выставки «Пойдём домой» раздали пять взрослых собак, хозяев нашли и четыре щенка, которых принёс частник.