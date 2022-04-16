На выставке в Белгороде собака Кнопа нашла хозяйку после четырёх лет поисков

Мы обычно созваниваемся с новыми владельцами. Спрашиваем, всё ли нормально, не возникло ли проблем. Чаще всего люди довольны выбором. Если что-то не так, мы даём советы и стараемся решить конфликт. Но бывает и так, что людям совершенно не подходит собака, тогда мы забираем её обратно. Но другую люди не берут. Хуже всего, когда собаку выбирают на эмоциях, а через два дня понимают, что она им не нужна: ей надо уделять внимание, кормить, а времени не хватает.Надежда Корженко, волонтёр