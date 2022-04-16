Гладков ответил, отменят ли массовые мероприятия на Пасху в Белгородской области

С каждым главой муниципального образования (их у нас 22) я проговорил. Там, где есть возможность, сокращено количество церквей, где будет проводиться пасхальное богослужение. Там, где они будут проводиться в полном объёме, максимально увеличены меры безопасности через привлечение органов внутренних дел, казаков, добровольной народной дружины и активных жителей сёл и городов. Безопасность обеспечим, не переживайте.Вячеслав Гладков