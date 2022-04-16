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Posted 16 апреля 2022, 11:07

Published 16 апреля 2022, 11:07

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

Гладков ответил, отменят ли массовые мероприятия на Пасху в Белгородской области

16 апреля 2022, 11:07
Сюжет
Губернатор
Большой церковный праздник пройдёт уже в следующее воскресенье, однако в регионе действует высокий уровень террористической опасности. Как повлияет ограничение на пасхальные мероприятия, объяснил губернатор.

15 апреля в рамках проекта «10 вопросов губернатору» белгородец спросил Вячеслава Гладкова, планируются ли в регионе массовые мероприятия на Пасху и не отменят ли их из-за «жёлтого» уровня террористической угрозы.

Глава области ответил, что с точки зрения закона массовых мероприятий не будет — проведут церковные богослужения. Там, где они состоятся, усилят охрану.

С каждым главой муниципального образования (их у нас 22) я проговорил. Там, где есть возможность, сокращено количество церквей, где будет проводиться пасхальное богослужение. Там, где они будут проводиться в полном объёме, максимально увеличены меры безопасности через привлечение органов внутренних дел, казаков, добровольной народной дружины и активных жителей сёл и городов. Безопасность обеспечим, не переживайте.Вячеслав Гладков

Напомним, что высокий («жёлтый») уровень террористической угрозы действует в Белгородской области до 25 апреля. Пасху православные христиане будут отмечать 24 апреля.

В начале месяца, ещё до объявления «жёлтого» уровня угрозы, Вячеслав Гладков сообщал, что вопрос доставки Благодатного огня в регион уже прорабатывался. В минувшем году, напомним, спецборт доставил огонь прямо к пасхальным богослужениям.

#Новости#Белгородская область#Религия#Губернатор#Пасха#Богослужение#Отмена#Вячеслав Гладков
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