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Posted 15 апреля 2022, 10:35

Published 15 апреля 2022, 10:35

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

Юрий Клепиков рассказал о книге Евгения Савченко «Потрясение»

15 апреля 2022, 10:35
Сюжет
Эксклюзив
Юрий Клепиков стал председателем Белгородской областной думы. Ранее этот пост занимала Ольга Павлова. В ходе общения с журналистами новый спикер поделился мнением о книге Евгения Савченко «Потрясение».

Клепиков отметил, что у каждого человека есть своё мнение. Спикер добавил, что книга «Потрясение» — это личное убеждение Евгения Савченко.

Оценки я, наверное, не совсем вправе давать. В целом основные выдержки читал, потому что интересно мнение человека, убеждения, тем более Евгения Степановича я знаю давным-давно.Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной думы

Председатель облдумы также отметил, что он не уполномочен давать оценку книге, поскольку он «не прокуратор и даже не журналист, а инженер-строитель, юрист по второму образованию».

Считаю, что каждый должен делать ту работу, которая ему поручена, тогда будет солидарное общество, о котором много говорят. Тогда у нас будет значительно больше возможностей его построить. Самое главное — никогда не нужно забывать, что не люди для власти, а власть для людей.Юрий Клепиков

Напомним, ранее митрополит Иоанн раскритиковал идеи в книге экс-губернатора Савченко. Он отметил, что в книге описаны вещи, которые невозможно принять. В противном случае, по словам митрополита, придётся отказаться от истории, от любви к Богу и ближнему.

#Новости#Общество#Савченко#Белгородская областная Дума#Эксклюзив#Книга#Клепиков#Мнение
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