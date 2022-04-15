Юрий Клепиков рассказал о книге Евгения Савченко «Потрясение»

Считаю, что каждый должен делать ту работу, которая ему поручена, тогда будет солидарное общество, о котором много говорят. Тогда у нас будет значительно больше возможностей его построить. Самое главное — никогда не нужно забывать, что не люди для власти, а власть для людей.Юрий Клепиков