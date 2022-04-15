Юрий Клепиков рассказал о книге Евгения Савченко «Потрясение»

Posted 15 апреля 2022, 10:35
Published 15 апреля 2022, 10:35
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Клепиков отметил, что у каждого человека есть своё мнение. Спикер добавил, что книга «Потрясение» — это личное убеждение Евгения Савченко.
Оценки я, наверное, не совсем вправе давать. В целом основные выдержки читал, потому что интересно мнение человека, убеждения, тем более Евгения Степановича я знаю давным-давно.Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной думы
Председатель облдумы также отметил, что он не уполномочен давать оценку книге, поскольку он «не прокуратор и даже не журналист, а инженер-строитель, юрист по второму образованию».
Считаю, что каждый должен делать ту работу, которая ему поручена, тогда будет солидарное общество, о котором много говорят. Тогда у нас будет значительно больше возможностей его построить. Самое главное — никогда не нужно забывать, что не люди для власти, а власть для людей.Юрий Клепиков
Напомним, ранее митрополит Иоанн раскритиковал идеи в книге экс-губернатора Савченко. Он отметил, что в книге описаны вещи, которые невозможно принять. В противном случае, по словам митрополита, придётся отказаться от истории, от любви к Богу и ближнему.