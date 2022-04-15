Елена Бондаренко и Валерий Сергачёв сложили полномочия замов Ольги Павловой

Что касается Сергачёва, он был заместителем председателя. Также являлся членом комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Гендиректор компании «Наследие». Ранее работал в думе третьего и пятого созывов. Помимо этого, был вице-губернатором и занимался кадровой политикой в области.