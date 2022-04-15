Елена Бондаренко и Валерий Сергачёв сложили полномочия замов Ольги Павловой

Posted 15 апреля 2022, 08:18
Published 15 апреля 2022, 08:18
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
15 апреля по предложению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошло внеочередное заседание облдумы. На нём стало известно, что первый зампредседателя Елена Бондаренко и зампредседателя Валерий Сергачёв сложили свои полномочия.
Бондаренко занимала пост первого заместителя председателя Белгородской областной думы. Также была членом комитета по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи. До работы в облдуме она занимала пост генерального директора ТРК «Мир Белогорья».
Что касается Сергачёва, он был заместителем председателя. Также являлся членом комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Гендиректор компании «Наследие». Ранее работал в думе третьего и пятого созывов. Помимо этого, был вице-губернатором и занимался кадровой политикой в области.
Напомним, пост председателя белгородской облдумы покинула Ольга Павлова. Её место занял Юрий Клепиков.