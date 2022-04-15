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Posted 15 апреля 2022, 08:18

Published 15 апреля 2022, 08:18

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Елена Бондаренко и Валерий Сергачёв сложили полномочия замов Ольги Павловой

15 апреля 2022, 08:18
Сюжет
Депутаты
В начале недели Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва исключили из партии «Единая Россия». Решение приняли из-за того, что они своими действиями дискредитировали партию. На внеочередном заседании Белгородской облдумы они сложили полномочия заместителей председателя облдумы.

15 апреля по предложению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошло внеочередное заседание облдумы. На нём стало известно, что первый зампредседателя Елена Бондаренко и зампредседателя Валерий Сергачёв сложили свои полномочия.

Напомним, 12 апреля Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва исключили из партии «Единая Россия». Решение принял президиум генсовета партии. Причина — действия, которые дискредитируют партию.

Бондаренко занимала пост первого заместителя председателя Белгородской областной думы. Также была членом комитета по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи. До работы в облдуме она занимала пост генерального директора ТРК «Мир Белогорья».

Что касается Сергачёва, он был заместителем председателя. Также являлся членом комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Гендиректор компании «Наследие». Ранее работал в думе третьего и пятого созывов. Помимо этого, был вице-губернатором и занимался кадровой политикой в области.

Напомним, пост председателя белгородской облдумы покинула Ольга Павлова. Её место занял Юрий Клепиков.

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