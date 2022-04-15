«Единая Россия» утвердила кандидатуру Клепикова на должность спикера облдумы

Накануне стало известно, что председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова подала заявление об отставке. Кроме неё, об освобождении от должностей первого заместителя и заместителя облдумы попросили Елена Бондаренко и Валерий Сергачёв. Их ранее исключили из партии «Единая Россия».