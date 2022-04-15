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Posted 15 апреля 2022, 08:13

Published 15 апреля 2022, 08:13

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

«Единая Россия» утвердила кандидатуру Клепикова на должность спикера облдумы

15 апреля 2022, 08:13
О том, что Юрия Клепикова выдвинули на должность председателя облдумы, 15 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вскоре стало известно, что его кандидатуру утвердили.

Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил кандидатуру Юрия Клепикова для избрания на должность председателя Белгородской областной думы.

Ранее о том, что Клепикова выдвинули для избрания на должность спикера, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне стало известно, что председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова подала заявление об отставке. Кроме неё, об освобождении от должностей первого заместителя и заместителя облдумы попросили Елена Бондаренко и Валерий Сергачёв. Их ранее исключили из партии «Единая Россия».

Отметим, что ранее Юрий Клепиков был в областной думе первым зампредседателя.

#Новости#Политика#Белгородская областная Дума#Единая россия#Юрий клепиков
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