Аварийный поворот в Белгородской области обезопасили после ДТП с тяжёлой техникой

Сюжет ДТП

Как сообщали в телеграм-канале Baza, за три дня на опасном повороте в селе Валуйского горокруга произошло три аварии с тяжёлой техникой. Повреждения получили жилые дома. Глава муниципалитета Алексей Дыбов отчитался, что поворот уже обезопасили.

В Казинке Валуйского горокруга на опасном повороте дороги установили блочное ограждение, а на электрической опоре разместили светильник. Об этом накануне сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов. На этом повороте за три дня случилось три ДТП с участием тяжёлой техники. В результате повредились частные дома. Сообщалось о том, что в домовладении были пробиты забор и ворота. Теперь местные жители просят главу горокруга в комментариях обустроить тротуары на участке.