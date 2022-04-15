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Posted 15 апреля 2022, 12:25

Published 15 апреля 2022, 12:25

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Аварийный поворот в Белгородской области обезопасили после ДТП с тяжёлой техникой

15 апреля 2022, 12:25
Сюжет
ДТП
Как сообщали в телеграм-канале Baza, за три дня на опасном повороте в селе Валуйского горокруга произошло три аварии с тяжёлой техникой. Повреждения получили жилые дома. Глава муниципалитета Алексей Дыбов отчитался, что поворот уже обезопасили.

В Казинке Валуйского горокруга на опасном повороте дороги установили блочное ограждение, а на электрической опоре разместили светильник. Об этом накануне сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

На этом повороте за три дня случилось три ДТП с участием тяжёлой техники. В результате повредились частные дома. Сообщалось о том, что в домовладении были пробиты забор и ворота.

Теперь местные жители просят главу горокруга в комментариях обустроить тротуары на участке.

#Новости#Общество#ДТП#Фотофакт#Алексей дыбов#Валуйский городской округ
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