Аварийный поворот в Белгородской области обезопасили после ДТП с тяжёлой техникой

Posted 15 апреля 2022, 12:25
Published 15 апреля 2022, 12:25
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
В Казинке Валуйского горокруга на опасном повороте дороги установили блочное ограждение, а на электрической опоре разместили светильник. Об этом накануне сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.
На этом повороте за три дня случилось три ДТП с участием тяжёлой техники. В результате повредились частные дома. Сообщалось о том, что в домовладении были пробиты забор и ворота.
Теперь местные жители просят главу горокруга в комментариях обустроить тротуары на участке.