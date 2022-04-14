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Posted 14 апреля 2022, 16:22

Published 14 апреля 2022, 16:22

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Журавлёвку на границе Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

14 апреля 2022, 16:22
Сюжет
Граница
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 14 апреля территорию села вновь обстреляли со стороны Украины. Есть разрушенные жилые дома и социальные объекты.

Вячеслав Гладков сообщил, что пока более детальной информации нет, она будет известна позднее, после обследования территории села.

Напомним, село Журавлёвка Белгородского района обстреляли со стороны Украины 23 марта, взрывы в селе продолжались и ночью 24 марта. В результате разрыва снаряда травмы получили двое мужчин и одна женщина, позже стало известно о гибели военного священника Олега Артёмова, по факту его убийства возбуждено уголовное дело.

В сёлах Журавлёвка и Нехотеевка ввели режим ЧС, в Белгород перевезли 196 местных жителей. Разрушенные жилые дома восстанавливают.

#Новости#Происшествия#Граница#Обстрел#Журавлёвка
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