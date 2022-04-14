Журавлёвку на границе Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

Напомним, село Журавлёвка Белгородского района обстреляли со стороны Украины 23 марта, взрывы в селе продолжались и ночью 24 марта. В результате разрыва снаряда травмы получили двое мужчин и одна женщина, позже стало известно о гибели военного священника Олега Артёмова, по факту его убийства возбуждено уголовное дело.