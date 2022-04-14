Журавлёвку на границе Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

Posted 14 апреля 2022, 16:22
Published 14 апреля 2022, 16:22
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Вячеслав Гладков сообщил, что пока более детальной информации нет, она будет известна позднее, после обследования территории села.
Напомним, село Журавлёвка Белгородского района обстреляли со стороны Украины 23 марта, взрывы в селе продолжались и ночью 24 марта. В результате разрыва снаряда травмы получили двое мужчин и одна женщина, позже стало известно о гибели военного священника Олега Артёмова, по факту его убийства возбуждено уголовное дело.
В сёлах Журавлёвка и Нехотеевка ввели режим ЧС, в Белгород перевезли 196 местных жителей. Разрушенные жилые дома восстанавливают.