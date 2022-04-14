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Вячеслав Гладков назвал глупостью запрет иностранной музыки в школах

14 апреля 17:52
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
В ходе прямого эфира 14 апреля к губернатору Белгородской области обратилась жительница областного центра Татьяна Давыдова и спросила, правомерен ли запрет иностранной музыки в школах.

Женщина рассказала, что её дочь учится в 11-м классе в одной из школ Белгорода. Весь учебный год класс репетировал вальс и флешмоб для последнего звонка. И сегодня детям сообщили о том, что всю зарубежную музыку нужно поменять на русскую.

Губернатор Белгородской области назвал глупостью запрет иностранной музыки. Он согласился, что есть отдельные исполнители, которые сейчас занимают крайне агрессивную позицию: или провокационную, или антигосударственную, антироссийскую.

Да, я бы не хотел, чтобы мы пели песни этих артистов, которые идут с жёсткой риторикой против нас с вами. А всё остальное… Просто из-за того, что это иностранный исполнитель… Мне кажется, это глупость.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

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#Новости#Иностранная музыка#Вячеслав Гладков#Музыка#Последний звонок#Эксклюзив#Губернатор#Общество
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