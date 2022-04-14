Вячеслав Гладков назвал глупостью запрет иностранной музыки в школах

Женщина рассказала, что её дочь учится в 11-м классе в одной из школ Белгорода. Весь учебный год класс репетировал вальс и флешмоб для последнего звонка. И сегодня детям сообщили о том, что всю зарубежную музыку нужно поменять на русскую.
Губернатор Белгородской области назвал глупостью запрет иностранной музыки. Он согласился, что есть отдельные исполнители, которые сейчас занимают крайне агрессивную позицию: или провокационную, или антигосударственную, антироссийскую.
Да, я бы не хотел, чтобы мы пели песни этих артистов, которые идут с жёсткой риторикой против нас с вами. А всё остальное… Просто из-за того, что это иностранный исполнитель… Мне кажется, это глупость.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области