Сотрудники УК «Добрыня» через суд добились от компании уплаты страховых взносов

В ноябре 2020 года Фуглаева задержали вместе с братом. Суд в итоге признал его виновным в двух эпизодах мошенничества. Анатолия Фуглаева приговорили к 3,5 года тюрьмы, штрафу в 900 тыс. рублей. После выхода на свободу он два года не сможет заниматься предпринимательством.