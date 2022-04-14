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Сотрудники УК «Добрыня» через суд добились от компании уплаты страховых взносов

14 апреля 07:45
Фото: «Бел.Ру»
Работники требовали от руководства, чтобы организация заплатила за них страховые взносы обязательного пенсионного страхования. Свердловский районный суд Белгорода встал на сторону сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Сотрудники ООО «УК „Добрыня“» подали в суд на работодателя. Они требовали, чтобы компания перечисляла за них страховые взносы обязательного пенсионного страхования.

Свердловский районный суд Белгорода встал на сторону работников. На компанию в итоге возложили обязанность по уплате страховых взносов. Организация не стала ждать принудительных мер и перечислила взносы в полном объёме.

Напомним, что в июне 2021 года бывшие сотрудники ООО «УК „Добрыня“» просили признать компанию банкротом: сумма требований составляла 1,6 млн рублей. Вместе с тем ранее работники добились более 500 тыс. рублей выплаты окладов по дополнительным соглашениям и моральной компенсации.

В июле того же года стало известно, что гендиректором ООО «УК „Добрыня“» стал Евгений Савранский. На этом посту он сменил Анатолия Фуглаева.

В ноябре 2020 года Фуглаева задержали вместе с братом. Суд в итоге признал его виновным в двух эпизодах мошенничества. Анатолия Фуглаева приговорили к 3,5 года тюрьмы, штрафу в 900 тыс. рублей. После выхода на свободу он два года не сможет заниматься предпринимательством.

Известно, что по итогам минувшего года ООО «УК „Добрыня“» отчиталось об убытке в 19,2 млн рублей.

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#Новости#Белгород#Суд#Добрыня#Страховые взносы#Общество
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