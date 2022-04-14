Проект благоустройства Народного бульвара в Белгороде обойдётся в 6,1 млн рублей

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, исполнитель должен будет разработать концепцию и проект благоустройства Народного бульвара на участке от ул. Гостёнская (Арбитражный суд Белгородской области) до ул. Белгородского полка (Белгородская государственная филармония).
Начальная цена — 6,1 млн рублей. Срок подачи заявок — до 27 апреля. Победитель будет определён 29 апреля.
В числе требований к участникам торгов — наличие опыта аналогичного проектирования, финансовых ресурсов и оборудования, деловой репутации и квалифицированного персонала.
Состав работ включает в себя:
Концепция благоустройства должна предусматривать зонирование территории участками разного функционального назначения и разного наполнения. Нужно обозначить на схеме размещение мест общественного питания. Хозяйственная зона должна предусмотреть варианты декорирования.
Благоустройство должно учитывать транспортную инфраструктуру, гидрографическую сеть, программу активного отдыха, объекты окружающей природной среды. Также исполнитель должен предусмотреть комфортные условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы населения) и прохождение трассы велодорожки.
Работы должны быть завершены в течение 105 календарных дней с даты заключения контракта. Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты работ не позднее одного месяца со дня получения требования от заказчика.