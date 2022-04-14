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Posted 14 апреля 2022, 07:03

Published 14 апреля 2022, 07:03

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Гладков ответил на жалобы белгородцев на отключение отопления

14 апреля 2022, 07:03
Сюжет
Губернатор
Женщина обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову, пожаловалась на работу мэра и городской администрации и спросила, почему должна выпрашивать оплаченную услугу.

Во время вечернего прямого эфира с Гладковым белгородка пожаловалась на холод дома и на то, что городские власти её не слышат. Женщина спросила, почему должна выпрашивать уже оплаченную ею услугу.

Губернатор в свою очередь отметил, что мэр Антон Иванов принял решение отключить отопление. Однако после негодования белгородцев градоначальник решил пока продлить отопительный сезон как минимум до 18 апреля. Этот срок могут продлить в зависимости от погоды.

Напомним, 13 апреля мэр принял решение пока не отключать отопление в городе. Ранее планировалось, что отопительный сезон закончится 14 апреля, однако эту дату перенесли на 18 апреля. При необходимости тепло в домах сохранят и до 24 апреля.

#Новости#Общество#Белгородцы#Губернатор#Отопительный сезон#Эксклюзив#Жалобы#Вячеслав Гладков
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