Гладков ответил на жалобы белгородцев на отключение отопления

Posted 14 апреля 2022, 07:03
Published 14 апреля 2022, 07:03
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Во время вечернего прямого эфира с Гладковым белгородка пожаловалась на холод дома и на то, что городские власти её не слышат. Женщина спросила, почему должна выпрашивать уже оплаченную ею услугу.
Губернатор в свою очередь отметил, что мэр Антон Иванов принял решение отключить отопление. Однако после негодования белгородцев градоначальник решил пока продлить отопительный сезон как минимум до 18 апреля. Этот срок могут продлить в зависимости от погоды.
Напомним, 13 апреля мэр принял решение пока не отключать отопление в городе. Ранее планировалось, что отопительный сезон закончится 14 апреля, однако эту дату перенесли на 18 апреля. При необходимости тепло в домах сохранят и до 24 апреля.