Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам в белгородской части

Posted 13 апреля 2022, 13:17
Published 13 апреля 2022, 13:17
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Днём 12 апреля в Борисовском районе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Задело двух ефрейторов — молодых людей 21 и 24 лет. Последний скончался на месте от ранения в бедро и потери крови.
По информации «Фонаря», стрелявшим мог быть 42-летний старший прапорщик, в момент происшествия он, предположительно, был пьян. Пользовался военнослужащий табельным пистолетом ПМ.
Обстоятельства происшествия уже расследуют. На место выехали специалисты МВД, военно-следственного отдела СК РФ, следственно-оперативная группа.
С пресс-службой Минобороны «Бел.Ру» связаться не удалось.