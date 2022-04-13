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Posted 13 апреля 2022, 13:17

Published 13 апреля 2022, 13:17

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам в белгородской части

13 апреля 2022, 13:17
Один ефрейтор пострадал, другой от ранения погиб на месте. Как сообщает «Фонарь» со ссылкой на собственные источники, стрельбу мог открыть пьяный 42-летний старший прапорщик. Обстоятельства происшествия уже расследуют.

Днём 12 апреля в Борисовском районе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Задело двух ефрейторов — молодых людей 21 и 24 лет. Последний скончался на месте от ранения в бедро и потери крови.

По информации «Фонаря», стрелявшим мог быть 42-летний старший прапорщик, в момент происшествия он, предположительно, был пьян. Пользовался военнослужащий табельным пистолетом ПМ.

Обстоятельства происшествия уже расследуют. На место выехали специалисты МВД, военно-следственного отдела СК РФ, следственно-оперативная группа.

С пресс-службой Минобороны «Бел.Ру» связаться не удалось.

#Новости#Происшествия#Стрельба#Борисовский район#Воинская часть#Военнослужащий
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