Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам в белгородской части

Один ефрейтор пострадал, другой от ранения погиб на месте. Как сообщает «Фонарь» со ссылкой на собственные источники, стрельбу мог открыть пьяный 42-летний старший прапорщик. Обстоятельства происшествия уже расследуют.

Днём 12 апреля в Борисовском районе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Задело двух ефрейторов — молодых людей 21 и 24 лет. Последний скончался на месте от ранения в бедро и потери крови. По информации «Фонаря», стрелявшим мог быть 42-летний старший прапорщик, в момент происшествия он, предположительно, был пьян. Пользовался военнослужащий табельным пистолетом ПМ. Обстоятельства происшествия уже расследуют. На место выехали специалисты МВД, военно-следственного отдела СК РФ, следственно-оперативная группа. С пресс-службой Минобороны «Бел.Ру» связаться не удалось.