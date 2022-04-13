Немков перед боем рассказал о жизни в Белгородской области в условиях спецоперации

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Вадим Немков в эти выходные встретится с Кори Андерсоном на турнире Bellator 277. Перед боем журналисты «Sport24: Культура бития» поинтересовались у спортсмена, как ему и его семье живётся в Белгородской области, когда в регионе объявили «жёлтый» уровень угрозы.

Перед очередным поединком Вадим Немков дал небольшое интервью спортивным журналистам. Бойца среди прочего спросили о том, как ему сейчас живётся в Белгородской области. Вадим Немков ответил, что происходящее на него и его семью никак не повлияло. Всё у нас так же идёт, просто иногда срабатывает система ПВО, сбивает какие-то ракеты каждый день. А так жизнь не поменялась. Много людей уехало из города.Вадим Немков Боец рассказал, что дети в регионе продолжают ходить в детсады и школы. В детский сад ходит и ребёнок Немкова — у его дочери скоро выпускной. На вопрос о том, как он реагирует на новости, боец ответил, что просто не заходит в Telegram и не читает тематические каналы. «Звоню домой, спрашиваю, что там. Если что-то случится, то мне скажут», — добавил спортсмен. Поединок между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном запланирован в ночь на 16 апреля в рамках турнира Bellator 277. Отметим, что в активе белгородца — ученика Фёдора Емельяненко 14 побед и два поражения. В октябре 2021 года Немков победил литовца Джулиуса Энгликаса и во второй раз защитил титул чемпиона Bellator.