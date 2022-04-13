На капремонт девятого лицея в Белгороде потратят 129 млн рублей

На капитальный ремонт девятого лицея в Белгороде готовы потратить почти 129 млн рублей.
Перечень работ включает:
— общестроительные работы (ремонт старого корпуса, спортивных залов, подвальных помещений, замена подвесных потолков, окон и кровли, установка лестничных клеток, оборудование эвакуационных выходов);
— установка фундамента;
— провод отопления и теплоснабжения приточных установок;
— установка внутренних систем водоснабжения и водоотведения;
— замена вентиляции;
— обновление электроосвещения;
— установка электрооборудования;
— установка системы видеонаблюдения;
— установка системы автоматического пожаротушения;
— ремонт дверей.
Исполнителем контракта стала компания ООО «СЗ „ТЮС“». Руководитель — Рустам Рамазанов.
Завершить работы по капитальному ремонту лицея планируют 15 июля 2023 года, но большая часть работ будет выполнена уже в 2022 году.