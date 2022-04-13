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На капремонт девятого лицея в Белгороде потратят 129 млн рублей

13 апреля 13:58
Фото: https://pixabay.com/ru/
Строительно-монтажные работы пройдут в лицее № 9 по адресу: Белгород, Народный бульвар, 74. Заказчик — УКС Белгородской области.

На капитальный ремонт девятого лицея в Белгороде готовы потратить почти 129 млн рублей.

Перечень работ включает:

— общестроительные работы (ремонт старого корпуса, спортивных залов, подвальных помещений, замена подвесных потолков, окон и кровли, установка лестничных клеток, оборудование эвакуационных выходов);

— установка фундамента;

— провод отопления и теплоснабжения приточных установок;

— установка внутренних систем водоснабжения и водоотведения;

— замена вентиляции;

— обновление электроосвещения;

— установка электрооборудования;

— установка системы видеонаблюдения;

— установка системы автоматического пожаротушения;

— ремонт дверей.

Исполнителем контракта стала компания ООО «СЗ „ТЮС“». Руководитель — Рустам Рамазанов.

Завершить работы по капитальному ремонту лицея планируют 15 июля 2023 года, но большая часть работ будет выполнена уже в 2022 году.

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