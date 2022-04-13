Белгородцы пожаловались Гладкову на забитые автобусы с Крейды

Дело в том, что у нас заключены у ЕТК контракты. По докладу руководства предприятия, у нас недобросовестные исполнители. Сейчас к ним принимаем меры. Надеюсь, уже с завтрашнего дня ситуация кардинально должна измениться. Вячеслав Гладков