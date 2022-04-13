Белгородцы пожаловались Гладкову на забитые автобусы с Крейды

Posted 13 апреля 2022, 16:50
Published 13 апреля 2022, 16:50
Modified 1 декабря, 08:17
Updated 1 декабря, 08:17
13 апреля вечером глава Белгородской области провёл будничный прямой эфир «10 вопросов губернатору». Один из вопросов прозвучал от жительницы микрорайона Крейда в Белгороде. Женщина пожаловалась на общественный транспорт, который следует из микрорайона. По её словам, автобусы переполнены и уехать оттуда невозможно. Белгородка спросила, почему нельзя закупить дополнительный транспорт.
Вячеслав Гладков заявил, что ситуация должна улучшиться уже завтра, 14 апреля. Глава уточнил, что автобусы есть, но основная проблема состоит в поставщиках услуг.
Дело в том, что у нас заключены у ЕТК контракты. По докладу руководства предприятия, у нас недобросовестные исполнители. Сейчас к ним принимаем меры. Надеюсь, уже с завтрашнего дня ситуация кардинально должна измениться. Вячеслав Гладков
Губернатор попросил белгородку, оставившую жалобу, сообщить ему, если сложности с автобусами никуда не денутся по итогам дня.
Напомним, что 15 новых белых автобусов вышли на 11 маршрутов в Белгороде 22 марта. Они курсируют по маршрутам № 20, 31, 41, 103, 145, 111, 111с и др. Позже, 1 апреля, ещё несколько крупных автобусов вышли на дороги города. Они появились на маршрутах № 123а и 43.