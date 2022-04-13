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Posted 13 апреля 2022, 16:50

Published 13 апреля 2022, 16:50

Modified 1 декабря, 08:17

Updated 1 декабря, 08:17

Белгородцы пожаловались Гладкову на забитые автобусы с Крейды

13 апреля 2022, 16:50
Сюжет
Губернатор
Во время прямой линии жительница микрорайона Крейда заявила, что оттуда невозможно уехать из-за переполненных автобусов. Губернатор пообещал решить проблему уже на следующий день.

13 апреля вечером глава Белгородской области провёл будничный прямой эфир «10 вопросов губернатору». Один из вопросов прозвучал от жительницы микрорайона Крейда в Белгороде. Женщина пожаловалась на общественный транспорт, который следует из микрорайона. По её словам, автобусы переполнены и уехать оттуда невозможно. Белгородка спросила, почему нельзя закупить дополнительный транспорт.

Вячеслав Гладков заявил, что ситуация должна улучшиться уже завтра, 14 апреля. Глава уточнил, что автобусы есть, но основная проблема состоит в поставщиках услуг.

Дело в том, что у нас заключены у ЕТК контракты. По докладу руководства предприятия, у нас недобросовестные исполнители. Сейчас к ним принимаем меры. Надеюсь, уже с завтрашнего дня ситуация кардинально должна измениться. Вячеслав Гладков

Губернатор попросил белгородку, оставившую жалобу, сообщить ему, если сложности с автобусами никуда не денутся по итогам дня.

Напомним, что 15 новых белых автобусов вышли на 11 маршрутов в Белгороде 22 марта. Они курсируют по маршрутам № 20, 31, 41, 103, 145, 111, 111с и др. Позже, 1 апреля, ещё несколько крупных автобусов вышли на дороги города. Они появились на маршрутах № 123а и 43.

#Новости#Город#Губернатор#Крейда#Автобусы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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