В России на три года продлили срок действия истекающих водительских прав

Водительские удостоверения, которые нужно было менять в течение ближайших двух лет, автоматически пролонгируются ещё на три года. В постановлении речь идёт о периоде с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Если срок действия ваших прав истекает в это время, менять их не нужно – они будут действовать ещё три года. Мера коснётся около 5 млн национальных водительских удостоверений.