В России на три года продлили срок действия истекающих водительских прав

Posted 12 апреля 2022,, 14:03
Published 12 апреля 2022,, 14:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Водительские удостоверения, которые нужно было менять в течение ближайших двух лет, автоматически пролонгируются ещё на три года. В постановлении речь идёт о периоде с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Если срок действия ваших прав истекает в это время, менять их не нужно – они будут действовать ещё три года. Мера коснётся около 5 млн национальных водительских удостоверений.
Но постановление правительства распространяется не только на водительские права. Оно также автоматически продлевает срок действия диагностических карт. Они будут продлены на 12 месяцев, эта мера коснётся перевозчиков опасных грузов в районах Крайнего Севера – всего около 600 компаний.
Как рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, данная мера призвана снизить административную нагрузку на граждан и бизнес, избавить людей от лишних забот.
Постановление правительства вступило в силу со дня опубликования, то есть 12 апреля 2022 года.