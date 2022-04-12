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В Белгородской области не будут отменять соревнования из-за новых ограничений

12 апреля 16:50
Фото: Бел.Ру
Из-за введённого высокого уровня террористической опасности правоохранительные органы будут тщательнее следить за безопасностью на территории.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности не запрещает проводить спортивные соревнования.

Мы не должны отказываться от турниров и соревнований. Но вопросы безопасности при проведении таких мероприятий стоят во главе. Соревнования проводить надо. Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что 17 апреля в Прохоровке пройдёт велопробег. Таким образом спортсмены планируют открыть сезон. В планах проехать по дороге Памяти к Третьему ратному полю России.

Напомним, высокий уровень террористической опасности будет действовать в области до 25 апреля. Местным жителям посоветовали не посещать места массового скопления людей и носить при себе документы.

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