В Белгородской области не будут отменять соревнования из-за новых ограничений

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности не запрещает проводить спортивные соревнования.
Мы не должны отказываться от турниров и соревнований. Но вопросы безопасности при проведении таких мероприятий стоят во главе. Соревнования проводить надо. Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что 17 апреля в Прохоровке пройдёт велопробег. Таким образом спортсмены планируют открыть сезон. В планах проехать по дороге Памяти к Третьему ратному полю России.
Напомним, высокий уровень террористической опасности будет действовать в области до 25 апреля. Местным жителям посоветовали не посещать места массового скопления людей и носить при себе документы.