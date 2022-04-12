В Белгородском районе планируют усилить патрулирование районов ИЖС

Posted 12 апреля 2022, 08:03
Published 12 апреля 2022, 08:03
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
11 апреля в ходе прямой линии в формате «10 вопросов губернатору» у главы Белгородской области Вячеслава Гладкова белгородка Надежда поинтересовалась, можно ли патрулировать силами МВД или других структур новые массивы ИЖС Белгородского района.
Районы большие, отдел полиции располагается далеко, даже если утром и вечером проедут патрули, жителям будет спокойнее.Надежда
Гладков отметил, что подобная работа ведётся. Патрулированием в настоящее время занимаются порядка 70 человек. Этому большое внимание уделяет глава Белгородского района Владимир Перцев. На патрули выделили деньги из муниципального бюджета.
Будем смотреть, если будет необходимость, уверен, что количество людей, участвующих в патрулировании, членов добровольных народных дружин будет увеличено. Обязательно уделю этому внимание.Вячеслав Гладков