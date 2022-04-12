Театры продолжат работать во время высокого уровня террористической опасности

Во время прямой линии 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что театры не будут закрывать из-за высокого уровня террористической опасности, который действует в регионе.
Пока не планируем это делать. Надеюсь, что театралы не будут лишены театральных постановок. Но это не говорит о том, что мы не ужесточим ограничения по доступу в такие места. Вячеслав Гладков
Также в области не стали отменять проведение спортивных соревнований. По словам Гладкова, во время подобных мероприятий будут усилены меры по обеспечению безопасности.
Ранее власти сообщали, что в Белгороде в два раза усилят народную охрану. Мэрия даже пригласила жителей города вступить в ряды добровольной дружины. Планируется, что белгородцы будут патрулировать улицы в тёмное время суток.