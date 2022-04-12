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Театры продолжат работать во время высокого уровня террористической опасности

12 апреля 17:18
Фото: Бел.Ру
Закрывать их власти Белгородской области не планируют. Однако будут усилены меры по обеспечению безопасности населения.

Во время прямой линии 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что театры не будут закрывать из-за высокого уровня террористической опасности, который действует в регионе.

Пока не планируем это делать. Надеюсь, что театралы не будут лишены театральных постановок. Но это не говорит о том, что мы не ужесточим ограничения по доступу в такие места. Вячеслав Гладков

Также в области не стали отменять проведение спортивных соревнований. По словам Гладкова, во время подобных мероприятий будут усилены меры по обеспечению безопасности.

Ранее власти сообщали, что в Белгороде в два раза усилят народную охрану. Мэрия даже пригласила жителей города вступить в ряды добровольной дружины. Планируется, что белгородцы будут патрулировать улицы в тёмное время суток.

Жителей Белгорода приглашают записаться в народную дружину
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