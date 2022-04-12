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Posted 12 апреля 2022, 06:57

Published 12 апреля 2022, 06:57

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

С 1 мая работникам РЖД повысят зарплату на 5%

С 1 мая работникам РЖД повысят зарплату на 5%

12 апреля 2022, 06:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всем сотрудникам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 мая будет повышена зарплата на пять процентов. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал глава холдинга Олег Белозеров. Заработную плату планируется увеличить также работникам образовательных и медицинских учреждений компании.

Это будет уже вторая индексация с начала текущего года. Первый раз зарплата сотрудникам РЖД была повышена с 1 марта на 4,2%. Таким образом, сумма заработка работников с начала года в общей сложности выросла почти на 10%, пишет newsnn.ru.

По словам Белозерова, люди — главная ценность компании, и холдинг гарантирует им стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Он также подчеркнул, что компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию зарплаты работников с 1 мая 2022 года на 5%.

ОАО «РЖД» — государственная компания, владеющая инфраструктурой общего пользования и являющаяся крупнейшим перевозчиком отечественной сети железных дорог. Она была создана в 2003 году на базе Министерства путей сообщения Российской Федерации, и 100% ее акций принадлежат государству на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». От имени государства Правительство РФ исполняет полномочия акционера ОАО «РЖД».

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