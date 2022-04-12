Реку Ворсклу в Белгородской области начнут расчищать после нереста

Напомним, в 2022 году Белгороде приведут в порядок реки Везёлка, Северский Донец и Гостёнка. Всего в области запланировано 740 работ по очистке водоёмов. Это позволит восстановить более 870 км русел рек и ручьёв, а также свыше 4 тыс. га прудов и водохранилищ. На это власти выделили порядка 1 млрд рублей.