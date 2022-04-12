Реку Ворсклу в Белгородской области начнут расчищать после нереста

Posted 12 апреля 2022, 17:38
Published 12 апреля 2022, 17:38
Modified 1 декабря, 08:09
Updated 1 декабря, 08:09
На прямой линии 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о реализации программы по расчистке водоёмов в регионе, в частности, о реке Ворскле.
По словам чиновника, к работам не могут приступить из-за нереста. Если расчистку начать сейчас, то высок риск нанести ущерб природе.
Всё идёт по плану: деньги выделили, оборудование купили. Наши действия должны сопровождаться только улучшением. Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что реку Ворсклу в Борисовском районе расчистят в числе первых. Губернатор заверил, что все работы пройдут в срок.
Напомним, в 2022 году Белгороде приведут в порядок реки Везёлка, Северский Донец и Гостёнка. Всего в области запланировано 740 работ по очистке водоёмов. Это позволит восстановить более 870 км русел рек и ручьёв, а также свыше 4 тыс. га прудов и водохранилищ. На это власти выделили порядка 1 млрд рублей.