Как провалившиеся могилы: белгородцы — о последствиях работы Белоблводоканала

Удобное место было только по нашей улице — Молодёжному проспекту. Копается одна траншея, прокладывается труба, засыпается. Рядом копается вторая траншея, там прокладывается кабель. В итоге перепахали всё. У меня от забора до дороги 12 м. В своё время я загонял туда технику, делал планировку, посыпал чернозёмом, росла трава, росла ёлка. В итоге Белоблводоканал всё перепахал — теперь там, как провалившиеся могилы.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2