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Posted 12 апреля 2022, 06:05

Published 12 апреля 2022, 06:05

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Как провалившиеся могилы: белгородцы — о последствиях работы Белоблводоканала

12 апреля 2022, 06:05
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию «Бел.Ру» обратился житель микрорайона Таврово-2 под Белгородом, который пожаловался на работу Белоблводоканала. Осенью 2021 года организация проложила трубопровод и нарушила благоустройство придомовых территорий, которое до сих пор не восстановила.

Как отметил белгородец, ранее между дорогой и микрорайоном Таврово-2 было поле. Оно было отведено под культурно-развлекательные центры или магазины. Именно так жителям рассказал бывший глава местной администрации.

В настоящее время вместо поля «выросли» таунхаусы. Чтобы им хватало воды, нужно было проложить водопровод.

Удобное место было только по нашей улице — Молодёжному проспекту. Копается одна траншея, прокладывается труба, засыпается. Рядом копается вторая траншея, там прокладывается кабель. В итоге перепахали всё. У меня от забора до дороги 12 м. В своё время я загонял туда технику, делал планировку, посыпал чернозёмом, росла трава, росла ёлка. В итоге Белоблводоканал всё перепахал — теперь там, как провалившиеся могилы.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2

Пострадала не только придомовая территория Юрия, но и его соседей.

У меня из 30 метров — 20 перепахали. А у соседа из 50 метров — 40 метров. Мы ходим, обкашиваем территорию, хотя по большому счёту она считается муниципальной. Но не хочется, чтобы возле дома был бардак.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2

Будет ли организация устранять последствия своей работы, людям не сообщили. Однако с жителями планирует встретиться глава местной администрации.

Можно и год-два ждать, но должна быть ясность и определённость. Я считаю, что каждый должен знать свои «косяки» и их исправлять. Почему-то, если я что-то должен, я свои долги помню, а за каждым бегать выпрашивать — это ниже человеческого достоинства.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2

Местные жители утверждают, что если их придомовую территорию не благоустроят, они больше не будут за ней следить, и вся улица зарастёт бурьяном.

Журналисты «Бел.Ру» отправили запрос в Белоблводоканал, чтобы прояснить ситуацию.

#Новости#Город#Белгородцы#Таврово#Эксклюзив#Белводоканал#Жалоба
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