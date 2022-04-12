Как провалившиеся могилы: белгородцы — о последствиях работы Белоблводоканала

Posted 12 апреля 2022, 06:05
Published 12 апреля 2022, 06:05
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
Как отметил белгородец, ранее между дорогой и микрорайоном Таврово-2 было поле. Оно было отведено под культурно-развлекательные центры или магазины. Именно так жителям рассказал бывший глава местной администрации.
В настоящее время вместо поля «выросли» таунхаусы. Чтобы им хватало воды, нужно было проложить водопровод.
Удобное место было только по нашей улице — Молодёжному проспекту. Копается одна траншея, прокладывается труба, засыпается. Рядом копается вторая траншея, там прокладывается кабель. В итоге перепахали всё. У меня от забора до дороги 12 м. В своё время я загонял туда технику, делал планировку, посыпал чернозёмом, росла трава, росла ёлка. В итоге Белоблводоканал всё перепахал — теперь там, как провалившиеся могилы.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2
Пострадала не только придомовая территория Юрия, но и его соседей.
У меня из 30 метров — 20 перепахали. А у соседа из 50 метров — 40 метров. Мы ходим, обкашиваем территорию, хотя по большому счёту она считается муниципальной. Но не хочется, чтобы возле дома был бардак.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2
Будет ли организация устранять последствия своей работы, людям не сообщили. Однако с жителями планирует встретиться глава местной администрации.
Можно и год-два ждать, но должна быть ясность и определённость. Я считаю, что каждый должен знать свои «косяки» и их исправлять. Почему-то, если я что-то должен, я свои долги помню, а за каждым бегать выпрашивать — это ниже человеческого достоинства.Юрий, житель Молодёжного проспекта, Таврово-2
Местные жители утверждают, что если их придомовую территорию не благоустроят, они больше не будут за ней следить, и вся улица зарастёт бурьяном.
Журналисты «Бел.Ру» отправили запрос в Белоблводоканал, чтобы прояснить ситуацию.