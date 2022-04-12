Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва исключили из партии «Единая Россия»

Валерий Сергачёв — зампредседателя облдумы, член комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Гендиректор ООО «Наследие». Ранее работал в облдуме третьего и пятого созывов, а также был вице-губернатором и занимался кадровой политикой в Белгородской области.