Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва исключили из партии «Единая Россия»

Posted 12 апреля 2022, 11:12
Published 12 апреля 2022, 11:12
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
Из «Единой России» исключили Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва. Соответствующее решение принял президиум генсовета партии.
Об исключении сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 12 апреля.
Елена Бондаренко — первый заместитель председателя Белгородской областной думы, член комитета по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи. До перехода на работу в облдуму была гендиректором ТРК «Мир Белогорья».
Валерий Сергачёв — зампредседателя облдумы, член комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Гендиректор ООО «Наследие». Ранее работал в облдуме третьего и пятого созывов, а также был вице-губернатором и занимался кадровой политикой в Белгородской области.