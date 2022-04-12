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Posted 12 апреля 2022, 11:12

Published 12 апреля 2022, 11:12

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва исключили из партии «Единая Россия»

12 апреля 2022, 11:12
Такое решение принял президиум генсовета партии. Об исключении Елены Бондаренко и Валерия Сергачёва объявил 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из «Единой России» исключили Елену Бондаренко и Валерия Сергачёва. Соответствующее решение принял президиум генсовета партии.

Об исключении сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 12 апреля.

Елена Бондаренко — первый заместитель председателя Белгородской областной думы, член комитета по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи. До перехода на работу в облдуму была гендиректором ТРК «Мир Белогорья».

Валерий Сергачёв — зампредседателя облдумы, член комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Гендиректор ООО «Наследие». Ранее работал в облдуме третьего и пятого созывов, а также был вице-губернатором и занимался кадровой политикой в Белгородской области.

#Новости#Политика#Единая россия#Валерий сергачёв
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