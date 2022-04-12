Белгородец купил права, которые должна была получить женщина

Posted 12 апреля 2022, 13:00
Published 12 апреля 2022, 13:00
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
На дороге от Белгорода до Волоконовки сотрудники ДПС задержали 53-летнего водителя отечественного автомобиля. При проверке документов по базе выяснилось, что удостоверение должно принадлежать другому человеку, причём женщине.
Позже житель Белгородского района признался, что он несколько раз не смог сдать на права. В итоге он купил удостоверение в другом регионе у неизвестного лица.
Автолюбитель написал явку с повинной. Против мужчины возбудили уголовное дело. За покупку и использование поддельных документов ему грозит до года тюрьмы.