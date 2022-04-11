В Белгороде два дня основные ТВ-каналы могут работать с перебоями

В редакцию «Бел.Ру» обратились белгородцы с жалобой на отсутствие показа основных телеканалов утром понедельника. Мы выяснили, что с 11 по 15 апреля телевидение в регионе может работать с перебоями. Так, 11 и 12 апреля проблемы возникнут у телезрителей из Белгорода. С 11:00 до 17:00 возможны перерывы трансляции телеканалов цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».