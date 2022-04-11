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Posted 11 апреля 2022, 12:17

Published 11 апреля 2022, 12:17

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

В Белгороде два дня основные ТВ-каналы могут работать с перебоями

11 апреля 2022, 12:17
Сюжет
Новости Белгорода
Аналогичная проблема может возникнуть в населённых пунктах Алексеевского горокруга, Красногвардейского, Ровеньского и Чернянского районов, предупредили в РТРС. Причина — профилактические или плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

В редакцию «Бел.Ру» обратились белгородцы с жалобой на отсутствие показа основных телеканалов утром понедельника. Мы выяснили, что с 11 по 15 апреля телевидение в регионе может работать с перебоями. Так, 11 и 12 апреля проблемы возникнут у телезрителей из Белгорода. С 11:00 до 17:00 возможны перерывы трансляции телеканалов цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».

Кроме Белгорода, с перебоями будут работать телеканалы в Бирюче (11 апреля), Александровке Чернянского района (13 апреля), Новоалександровке Ровеньского района (14 апреля) и Шкуропатове Алексеевского горокруга (15 апреля). Здесь перерывы могут возникнуть с 10:00 до 16:00.

В указанное время на станциях пройдут профилактические или плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования, объяснили в РТРС. При этом, если помешает погода, работы могут перенести.

Впрочем, с проблемой уже столкнулись не только жители указанных населённых пунктов. Подписчица губернатора в соцсети поинтересовалась во время трансляции оперативного совещания, почему в Шебекино сутки не работает цифровое ТВ. В региональном министерстве цифрового развития ей ответили, что технических неисправностей на передающем оборудовании не было, и порекомендовали проверить приёмное оборудование и перенастроить ТВ-приёмник.

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