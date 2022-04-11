Троих белгородцев не стало из-за ковида за последние сутки

Умерли белгородец и жительница Шебекино 1938 года рождения. В список скончавшихся вошла также уроженка Корочанского района, родившаяся в 1954 году. Все трое пациентов лечились в горбольнице № 2.
10 апреля на территории региона зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Из них 36 в Старооскольском городском округе и 12 в Белгороде. Ещё семь случаев зафиксировали в Губкинском городском округе. В ряде муниципалитетов заболели по 1–2 человека, в семи районах случаев заболевания не обнаружили. С начала пандемии в Белгородской области диагноз ковид был у 127 946 человек.
На текущий момент госпитализированы 658 белгородцев, в тяжёлом состоянии находятся 26 из них. Вылечились за день от коронавируса 232 человека, а в общей сложности победили заболевание 123 306 жителей региона.