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Троих белгородцев не стало из-за ковида за последние сутки

11 апреля 11:52
Фото: Бел.Ру
Летальным коронавирус стал для мужчины и двух женщин. В общей сложности из-за ковида скончались 2187 человек. Обновлённые данные опубликовали в региональном оперштабе.

Умерли белгородец и жительница Шебекино 1938 года рождения. В список скончавшихся вошла также уроженка Корочанского района, родившаяся в 1954 году. Все трое пациентов лечились в горбольнице № 2.

10 апреля на территории региона зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Из них 36 в Старооскольском городском округе и 12 в Белгороде. Ещё семь случаев зафиксировали в Губкинском городском округе. В ряде муниципалитетов заболели по 1–2 человека, в семи районах случаев заболевания не обнаружили. С начала пандемии в Белгородской области диагноз ковид был у 127 946 человек.

На текущий момент госпитализированы 658 белгородцев, в тяжёлом состоянии находятся 26 из них. Вылечились за день от коронавируса 232 человека, а в общей сложности победили заболевание 123 306 жителей региона.

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