Троих белгородцев не стало из-за ковида за последние сутки

10 апреля на территории региона зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Из них 36 в Старооскольском городском округе и 12 в Белгороде. Ещё семь случаев зафиксировали в Губкинском городском округе. В ряде муниципалитетов заболели по 1–2 человека, в семи районах случаев заболевания не обнаружили. С начала пандемии в Белгородской области диагноз ковид был у 127 946 человек.