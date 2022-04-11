Гладков рассказал, как вступить в народную дружину

Глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы белгородцев в формате «10 вопросов к губернатору». Один из них касался вступления в народную дружину. Гладков сообщил, что в 47 населённых пунктах, которые находятся вдоль границы с Украиной, добровольная народная дружина уже начала работать.