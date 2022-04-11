Гладков рассказал, как вступить в народную дружину

Posted 11 апреля 2022, 17:04
Published 11 апреля 2022, 17:04
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
Глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы белгородцев в формате «10 вопросов к губернатору». Один из них касался вступления в народную дружину. Гладков сообщил, что в 47 населённых пунктах, которые находятся вдоль границы с Украиной, добровольная народная дружина уже начала работать.
Чтобы стать дружинником, белгородцам нужно обратиться к главам местных администраций.
Напомним, в Белгородской области объявили высокий уровень террористической опасности. Он будет действовать до 25 апреля.
Как сообщили в региональном правительстве, решение приняли после получения от органов ФСБ информации о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.