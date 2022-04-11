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Posted 11 апреля 2022, 17:04

Published 11 апреля 2022, 17:04

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

Гладков рассказал, как вступить в народную дружину

11 апреля 2022, 17:04
Сюжет
Эксклюзив
С этим вопросом к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились в ходе прямой линии 11 апреля. Глава региона сообщил, что добровольная народная дружина уже начала работать.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы белгородцев в формате «10 вопросов к губернатору». Один из них касался вступления в народную дружину. Гладков сообщил, что в 47 населённых пунктах, которые находятся вдоль границы с Украиной, добровольная народная дружина уже начала работать.

Чтобы стать дружинником, белгородцам нужно обратиться к главам местных администраций.

Напомним, в Белгородской области объявили высокий уровень террористической опасности. Он будет действовать до 25 апреля.

Как сообщили в региональном правительстве, решение приняли после получения от органов ФСБ информации о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

#Новости#Общество#Эксклюзив#Дружина#Гладков#Тероризм
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