Гладков: Крысы в частных домах белгородцев — не биологическое оружие

Напомним, в июне 2021 года белгородцы жаловались на крыс в парках областного центра. Тогда в мэрии Белгорода журналистам «Бел.Ру» ответили, что перед началом сезона все парки и общественные пространства проходят специальную подготовку и санитарную обработку.