Гладков: Крысы в частных домах белгородцев — не биологическое оружие

Posted 11 апреля 2022, 16:48
Published 11 апреля 2022, 16:48
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей региона в ходе прямой линии. Люди пожаловались, что в Белгороде и Белгородском районе появились крысы в частных домах.
Такого раньше не было. Не являются ли они разносчиками биологического оружия? Могут ли власти начать принимать санитарные меры?вопрос от белгородки
Глава региона посоветовал не пугать друг друга утверждением, что крысы — биологическое оружие.
Если есть проблема — обращайтесь в органы местного самоуправления. Приедут, проверят и окажут необходимую помощь.Вячеслав Гладков
Напомним, в июне 2021 года белгородцы жаловались на крыс в парках областного центра. Тогда в мэрии Белгорода журналистам «Бел.Ру» ответили, что перед началом сезона все парки и общественные пространства проходят специальную подготовку и санитарную обработку.