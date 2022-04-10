В Белгородской области не будет проблем с импортозамещением продуктов

По мнению сети профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, в Белгородской области не возникнет проблем с импортозамещением продуктов. Регион оказался в десятке субъектов страны, где зафиксирован минимум таких товаров на предприятиях. В список также вошли Новгородская область, Пермский край и Башкортостан.
Самая высокая доля импорта в Смоленской и Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Такие выводы сделали на основе данных Росстата по балансам товарных ресурсов розничной торговли, статистики предприятий и данных ФТС по структуре импорта.
Стоит отметить, что Белгородская область обеспечивает жителей страны различными видами продовольствия. Например, на регион приходится:
Такие объёмы производства позволяют перекрыть потребность организаций в сырье.
Так, в 2021 году в Белгородской области удалось произвести 1,7 млн тонн в живом весе на убой. Это 1,11 тонны в среднем на одного жителя региона. Также в области каждый гектар обеспечивает производство в 230 тысяч рублей.