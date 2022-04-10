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В Белгородской области не будет проблем с импортозамещением продуктов

10 апреля 07:05
Фото: Бел.Ру
Дело в том, что в регионе зафиксирован минимум таких товаров, а также область производит для страны ряд сельхозпродуктов, отмечает FinExpertiza.

По мнению сети профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, в Белгородской области не возникнет проблем с импортозамещением продуктов. Регион оказался в десятке субъектов страны, где зафиксирован минимум таких товаров на предприятиях. В список также вошли Новгородская область, Пермский край и Башкортостан.

Самая высокая доля импорта в Смоленской и Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Такие выводы сделали на основе данных Росстата по балансам товарных ресурсов розничной торговли, статистики предприятий и данных ФТС по структуре импорта.

Стоит отметить, что Белгородская область обеспечивает жителей страны различными видами продовольствия. Например, на регион приходится:

  • 11,2% от общероссийского производства мяса,
  • 2,2% — молока,
  • 3,6% — яиц,
  • 2,5% — зерна,
  • 4,7% — сахарной свёклы.

Такие объёмы производства позволяют перекрыть потребность организаций в сырье.

Так, в 2021 году в Белгородской области удалось произвести 1,7 млн тонн в живом весе на убой. Это 1,11 тонны в среднем на одного жителя региона. Также в области каждый гектар обеспечивает производство в 230 тысяч рублей.

В Белгородской области на одного жителя производят больше тонны мяса
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#Новости#Импорт#Белгородская область#Продукты#Экономика
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