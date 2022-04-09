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Вячеслав Гладков разрешил посещать белгородцам кладбища в Красном Октябре

9 апреля 07:44
Фото: ИА "Бел.Ру"
На вопрос об уборке кладбищ в Красном Октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил в ходе прямой линии. Ранее стало известно, что село обстреляли ВСУ.
Сюжет
Пасха

Об уборке и посещении кладбищ на Пасху в Красном Октябре белгородцы поинтересовались у главы региона Вячеслава Гладкова в ходе прямой линии в формате «10 вопросов губернатору». Гладков ответил, что с этим проблем нет.

Не вижу никаких проблем. Сейчас там спокойно. С главой района проговаривали этот вопрос. Я думаю, что спокойно вы сможете выполнить свою святую обязанность.Вячеслав Гладков

Напомним, 29 марта в селе Красный Октябрь произошёл пожар на складе боеприпасов. В СКР сообщили, что причиной взрыва стало попадание ракеты ВСУ «Точка-У». В результате восемь граждан России получили ранения. Их доставили в больницу, где оказали медпомощь.

Им причинён тяжкий вред здоровью. Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело.

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#Новости#Пасха#Красный октябрь#Гладков#Прямая линия#Кладбище#Эксклюзив#Общество
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