Вячеслав Гладков разрешил посещать белгородцам кладбища в Красном Октябре

Об уборке и посещении кладбищ на Пасху в Красном Октябре белгородцы поинтересовались у главы региона Вячеслава Гладкова в ходе прямой линии в формате «10 вопросов губернатору». Гладков ответил, что с этим проблем нет.
Не вижу никаких проблем. Сейчас там спокойно. С главой района проговаривали этот вопрос. Я думаю, что спокойно вы сможете выполнить свою святую обязанность.Вячеслав Гладков
Напомним, 29 марта в селе Красный Октябрь произошёл пожар на складе боеприпасов. В СКР сообщили, что причиной взрыва стало попадание ракеты ВСУ «Точка-У». В результате восемь граждан России получили ранения. Их доставили в больницу, где оказали медпомощь.
Им причинён тяжкий вред здоровью. Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело.