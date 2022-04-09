Первые места в Югорском лыжном марафоне заняли Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова

Как сообщает muksun.fm, второе место у мужчин досталось биатлонисту, призеру Олимпиады Эдуарду Латыпову, а третье — призеру ЧМ по лыжным гонкам Глебу Ретивых. Второе место среди женщин завоевала олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева, а третье — член российской лыжной сборной Екатерина Смирнова.
За первые, вторые и третьи места банк «Открытие» выдавал денежные призы в размере 400 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Тем, кто занял с 4-го по 10-е места, вручили ценные призы от партнеров марафона. Также банк подарил всем без исключения участникам гонок памятные медали.
Отмечается, что в этом году на марафон зарегистрировалось рекордное число участников — более четырех тысяч человек.
Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова отметила, что участие в марафоне дает возможность любителям лыжного спорта посоревноваться с мастерами мирового уровня.
«Сегодня была прекрасная атмосфера настоящего спортивного праздника с замечательной энергетикой. Думаю, все участники и болельщики получили массу удовольствия», — заявила она.
Югорский лыжный марафон проходит в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года, его организаторами выступают правительство региона, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры. Генеральный партнер мероприятия — банк «Открытие».
Официальными информационными партнерами марафона в этом году выступают ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.