Первые места в Югорском лыжном марафоне заняли Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова

За первые, вторые и третьи места банк «Открытие» выдавал денежные призы в размере 400 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Тем, кто занял с 4-го по 10-е места, вручили ценные призы от партнеров марафона. Также банк подарил всем без исключения участникам гонок памятные медали.