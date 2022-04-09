Белгородцы пожаловались на неприятный запах от мусоровозов

8 апреля Вячеслав Гладков за 10 минут ответил на вопросы белгородцев. Один из них касался неприятного запаха от мусоровозов.
Губернатор пообещал, что за вопросом проследят. Он согласился, что проблема есть, и сообщил, что ругался по этому поводу с главами муниципалитетов. Гладков добавил, что потребует от руководителей районных администраций нести ответственность и взять ситуацию на личный контроль.
Глава региона добавил, что сам ездит много по области и будет внимательно за этим следить.
В свою очередь в правительстве Белгородской области сообщили, что в районы начали поступать новые контейнеры для мусора. В целом Центр экологической безопасности закупил 895 баков. Объём контейнеров — 1,1 м³ и 0,75 м³. Первые 30 штук отправили в Вейделевский район.