Белгородцы пожаловались на неприятный запах от мусоровозов

Губернатор пообещал, что за вопросом проследят. Он согласился, что проблема есть, и сообщил, что ругался по этому поводу с главами муниципалитетов. Гладков добавил, что потребует от руководителей районных администраций нести ответственность и взять ситуацию на личный контроль.