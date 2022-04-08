Жилнадзор объяснил причину потопа в подвале дома под Белгородом

Недавно в «Бел.Ру» обратились жители дома по ул. Зелёная, 11а в посёлке Дубовом. Подвал их дома затоплен, а в квартирах из-за этого стоит вонь. Новость о подвале прокомментировало в соцсетях «Бел.Ру» Управление государственного жилищного надзора (УГЖН) Белгородской области. Как сообщил жилнадзор со ссылкой на управляющую компанию, затопление подвала произошло из-за засора наружной канализационной системы. Засор устранили сотрудники Белоблводоканала насосами для откачки воды.