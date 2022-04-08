Жилнадзор объяснил причину потопа в подвале дома под Белгородом

Недавно в «Бел.Ру» обратились жители дома по ул. Зелёная, 11а в посёлке Дубовом. Подвал их дома затоплен, а в квартирах из-за этого стоит вонь. Новость о подвале прокомментировало в соцсетях «Бел.Ру» Управление государственного жилищного надзора (УГЖН) Белгородской области. Как сообщил жилнадзор со ссылкой на управляющую компанию, затопление подвала произошло из-за засора наружной канализационной системы. Засор устранили сотрудники Белоблводоканала насосами для откачки воды.
Также сотрудники УК, сообщает жилнадзор, проветрили помещение и осушили подвал.
УО обращалась по данному вопросу в администрацию района. Для выявления причин поступления воды в подвальное помещение управляющей организацией были привлечены специалисты ООО «СоюзБурВод». Заключение о проделанной работе будет предоставлено в течение двух месяцев.УГЖН Белгородской области
Напомним, собственники также жалуются на вентиляционные вытяжки, которые работают только на вход воздуха — запахи не выветриваются, а остаются в квартирах.