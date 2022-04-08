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Жилнадзор объяснил причину потопа в подвале дома под Белгородом

8 апреля 14:36
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
Жители дома на ул. Зелёная, 11а в Дубовом Белгородского района жалуются на неприятный запах в квартирах из-за затопленного подвала. По данным жилнадзора, затопление произошло из-за засора наружной канализационный системы.

Недавно в «Бел.Ру» обратились жители дома по ул. Зелёная, 11а в посёлке Дубовом. Подвал их дома затоплен, а в квартирах из-за этого стоит вонь. Новость о подвале прокомментировало в соцсетях «Бел.Ру» Управление государственного жилищного надзора (УГЖН) Белгородской области. Как сообщил жилнадзор со ссылкой на управляющую компанию, затопление подвала произошло из-за засора наружной канализационной системы. Засор устранили сотрудники Белоблводоканала насосами для откачки воды.

Также сотрудники УК, сообщает жилнадзор, проветрили помещение и осушили подвал.

Фото: УГЖН Белгородской области

УО обращалась по данному вопросу в администрацию района. Для выявления причин поступления воды в подвальное помещение управляющей организацией были привлечены специалисты ООО «СоюзБурВод». Заключение о проделанной работе будет предоставлено в течение двух месяцев.УГЖН Белгородской области

Напомним, собственники также жалуются на вентиляционные вытяжки, которые работают только на вход воздуха — запахи не выветриваются, а остаются в квартирах.

Жители Дубового жалуются на вонь в квартирах из-за потопа в подвале дома
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