Вячеслав Гладков: Я категорически против отмены салюта 9 Мая в Белгороде

Представьте на минуту: закрыли театры, кинотеатры, прекратила работать филармония, библиотеки, отменили 9 Мая. В городе первого салюта, где был дан первый салют во время Великой Отечественной войны, мы на 9 Мая его отменили. Что будет? Ощущение полного проигрыша и поражения. Согласен я с этим? Категорически нет! Создавать панику – крайне недопустимо. Это то, чего хотят враги, и мы этого не допустим. 9 Мая должно быть! И в городе первого салюта должен быть салют!Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области