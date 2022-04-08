Вячеслав Гладков: Я категорически против отмены салюта 9 Мая в Белгороде

Posted 8 апреля 2022, 17:18
Published 8 апреля 2022, 17:18
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Представьте на минуту: закрыли театры, кинотеатры, прекратила работать филармония, библиотеки, отменили 9 Мая. В городе первого салюта, где был дан первый салют во время Великой Отечественной войны, мы на 9 Мая его отменили. Что будет? Ощущение полного проигрыша и поражения. Согласен я с этим? Категорически нет! Создавать панику – крайне недопустимо. Это то, чего хотят враги, и мы этого не допустим. 9 Мая должно быть! И в городе первого салюта должен быть салют!Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
С вопросом к главе региона обратилась местная жительница Татьяна Ходыкина. Она прочитала новости о том, что на фейерверк в День Победы в Белгороде потратят 800 тысяч рублей и поинтересовалась, не лучше ли направить эти деньги на помощь военным, одеть их и снабдить медикаментами?
На это Вячеслав Гладков ответил довольно жёстко. Он рассказал, что лично смотрел, как обеспечены наши военнослужащие и снабжаются военные госпитали – всё необходимое там есть.
Очень много фейков, очень много странных слухов. К сожалению, есть люди, которые собирают гуманитарную помощь, и мы не понимаем, в какую сторону она уходит – она просто куда-то исчезает. Надеюсь, что она не переходит на ту сторону границы.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, фейерверк в День Победы в Белгороде будут пускать с площадки «Конпрока», начнётся он в 22:00 и будет длиться восемь минут. Потратят на него из бюджета Белгорода 800 тыс. рублей.