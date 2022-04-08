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Posted 8 апреля 2022, 05:33

Published 8 апреля 2022, 05:33

Modified 1 декабря, 07:46

Updated 1 декабря, 07:46

В Белгородской области началась посевная

8 апреля 2022, 05:33
Сюжет
Губернатор
Для этого закупили более 40 тысяч тонн семян. Удобрения и топлива в регионе хватает, поэтому рисков для плохой посевной нет, отметил губернатор в соцсети.

В Валуйском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах началась посевная. В этом году было закуплено более 40 тысяч тонн семян. Запасы удобрения и топлива в Белгородской области есть. Глава региона Вячеслав Гладков уверен, что посевные работы пройдут успешно.

Также аграрии уже начали проводить подкормку озимых культур. Сейчас работы завершены на 60% от общего объёма.

Я рад, что мирная жизнь идёт своим чередом, что наши селяне, наши сельхозпроизводители занимаются тем, чем и должны: сеем, пашем для того, чтобы кормить Белгородскую область, кормить всю страну. Мне кажется, так было всегда и так будет всегда. Вячеслав Гладков

Напомним, минеральные удобрения местные аграрии закупили по фиксированной цене. Что касается семян, то власти отметили, что цены на них выросли.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Вячеслав Гладков
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