В Белгородской области началась посевная

Я рад, что мирная жизнь идёт своим чередом, что наши селяне, наши сельхозпроизводители занимаются тем, чем и должны: сеем, пашем для того, чтобы кормить Белгородскую область, кормить всю страну. Мне кажется, так было всегда и так будет всегда. Вячеслав Гладков