В Белгородской области началась посевная

Posted 8 апреля 2022, 05:33
Published 8 апреля 2022, 05:33
Modified 1 декабря, 07:46
Updated 1 декабря, 07:46
В Валуйском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах началась посевная. В этом году было закуплено более 40 тысяч тонн семян. Запасы удобрения и топлива в Белгородской области есть. Глава региона Вячеслав Гладков уверен, что посевные работы пройдут успешно.
Также аграрии уже начали проводить подкормку озимых культур. Сейчас работы завершены на 60% от общего объёма.
Я рад, что мирная жизнь идёт своим чередом, что наши селяне, наши сельхозпроизводители занимаются тем, чем и должны: сеем, пашем для того, чтобы кормить Белгородскую область, кормить всю страну. Мне кажется, так было всегда и так будет всегда. Вячеслав Гладков
Напомним, минеральные удобрения местные аграрии закупили по фиксированной цене. Что касается семян, то власти отметили, что цены на них выросли.