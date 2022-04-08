В Белгородской области ищут парня с татуировками на лице

Рост шебекинца — 177 см, телосложение худощавое. У молодого человека тёмно-русые волосы и голубые глаза. Отличительная черта — татуировки на лице и пальцах рук. Одет был в чёрную куртку и серые или чёрные штаны. С собой у него был белый рюкзак.