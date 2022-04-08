В Белгородской области ищут парня с татуировками на лице

В Белгородской области ищут пропавшего молодого человека. 23-летний Владимир Кот ушёл из дома 4 апреля и не вернулся.
Рост шебекинца — 177 см, телосложение худощавое. У молодого человека тёмно-русые волосы и голубые глаза. Отличительная черта — татуировки на лице и пальцах рук. Одет был в чёрную куртку и серые или чёрные штаны. С собой у него был белый рюкзак.
Информацию о пропавшем жителе региона можно сообщить по номеру отряда 8 800 700 54 52 или 02, 102 (полиция).
Волонтёры ранее организовали поиск пропавшей 16-летней девушки, которая 4 апреля ушла из дома и не вернулась. Как сообщается в группе отряда, её уже нашли.