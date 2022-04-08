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В Белгороде на время ярмарки перекроют движение и отменят троллейбус

8 апреля 14:50
Фото: Бел.Ру
Автобусы, которые обычно ездят по улице Королёва, будут временно переведены на другие маршруты. Снова отменят троллейбус № 8. Соответствующее распоряжение опубликовали в мэрии.

9 и 16 апреля в Белгороде в очередной раз проведут продовольственные ярмарки. В связи с этим в городе снова появятся ограничения в движении транспорта, в том числе и общественного. Они будут действовать с 6:00 до 16:00.

Автобусы № 2, 23, 33, 47, 127, 129 будут временно ездить по изменённому маршруту в объезд улицы Королёва. Троллейбус № 8 на время курсировать не будет совсем.

Движение будет запрещено:

  • по улице Королёва от строения № 5 на Королёва до улицы Шаландина;
  • по проезду между строением № 5 по улице Королёва и Южным парком.

Также сообщается, что с 23:00 8 апреля до 14:00 9 апреля и с 23:00 15 апреля до 14:00 16 апреля ограничат остановку и движение транспорта:

  • по улице Королёва от строения № 5 на Королёва до улицы Шаландина;
  • от строения № 5 на Королёва до проспекта Ватутина;
  • по улице Мокроусова от проспекта Ватутина до проезда между строением № 5 по улице Королёва и Южным парком;
  • по проезду между строением № 5 по улице Королёва и Южным парком.

Ограничения снимут после окончания ярмарок.

2 апреля в областном центре проходила ярмарка, на которой свою продукцию продавали 130 производителей. За это время они реализовали больше восьми тонн овощей и трёх тонн мяса.

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