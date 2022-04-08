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«Татуировку» девочки с гусем в Белгороде закрасили

8 апреля 06:37
Фото: Go31.ru
Коммунальщики закрасили паутину, которую вандалы нарисовали на локте статуи на стометровке. Они, правда, перестарались — на ней видна более тёмная краска, сообщает издание Go31.ru.

В Белгороде коммунальщики закрасили «татуировку» девочки с гусем. Её несколько дней назад исписали вандалы. Краска на месте так называемого тату видна до сих пор.

Фото: Go31.ru

Вандалы изрисовали статую 6 апреля. Татуировка в виде паутины распространена у скинхедов, которые поддерживают правую идеологию. Паутина была на локте у девочки.

Напомним, 28 сентября 2021 года неизвестные изрисовали переход в районе «Родины». Коммунальщики убрали надписи в переходе в тот же день. Сам обновлённый переход открылся в начале сентября.

Вандалы изрисовали статую девочки с гусем в центре Белгорода
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