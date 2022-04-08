«Татуировку» девочки с гусем в Белгороде закрасили

В Белгороде коммунальщики закрасили «татуировку» девочки с гусем. Её несколько дней назад исписали вандалы. Краска на месте так называемого тату видна до сих пор.
Вандалы изрисовали статую 6 апреля. Татуировка в виде паутины распространена у скинхедов, которые поддерживают правую идеологию. Паутина была на локте у девочки.
Напомним, 28 сентября 2021 года неизвестные изрисовали переход в районе «Родины». Коммунальщики убрали надписи в переходе в тот же день. Сам обновлённый переход открылся в начале сентября.