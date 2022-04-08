Символику на мосту в Ливенке проверят на принадлежность к нацистской атрибутике

Во время очередного прямого эфира главе администрации Красногвардейского района вновь задали вопрос о проблемном сооружении в Ливенке. Анна Куташова ответила, что нашумевший мост пройдёт независимую экспертизу.
Специалисты проверят его техническое и эксплуатационное состояние, конструктивные элементы. Помимо этого, предстоит оценить общий вид моста.
Мы уже подготовили и направили запрос в экспертные учреждения о правомерности размещения на мостовом сооружении символики Национальной ассоциации альпийцев и, конечно же, о её принадлежности к нацистской атрибутике.Анна Куташова
Пока проводятся работы, перила на мосту закроют.
Решается вопрос о постановке объекта на балансовый учёт как инженерно-технического сооружения, объекта для обеспечения транспортной доступности населения, добавила глава администрации.
Куташова уверена, что все эти перечисленные мероприятия должны принести результат, но вместе с тем учтут и мнение населения о том, как быть дальше с этим объектом.
Спорный мост известен как мост Дружбы. Автомобильный мост протяжённостью 12 м открыли в сентябре 2018 года. Строили его силами активистов Национальной ассоциации ветеранов альпийских войск при участии секции города Брешиа.
Анна Куташова ранее заявила, что этот мост прежде всего является архитектурным сооружением, а не памятником или мемориалом. Местные жители такой ответ не оценили и напомнили главе администрации о тематической табличке на мосту, на которой указано, что построен он в память о советских и итальянских воинах и гражданских лицах.