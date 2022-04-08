Символику на мосту в Ливенке проверят на принадлежность к нацистской атрибутике

Анна Куташова ранее заявила, что этот мост прежде всего является архитектурным сооружением, а не памятником или мемориалом. Местные жители такой ответ не оценили и напомнили главе администрации о тематической табличке на мосту, на которой указано, что построен он в память о советских и итальянских воинах и гражданских лицах.