Первая за 46 лет российская миссия к Луне стартует 22 августа

Напомним, что в минувшем году Роскосмос проводил в честь Дня космонавтики Всероссийский космический диктант. Написать его можно было онлайн. В этом году, по информации Минпросвещения РФ, диктант тоже проведут: пройдёт он 12 апреля в 10:00.