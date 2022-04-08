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Первая за 46 лет российская миссия к Луне стартует 22 августа

8 апреля 11:45
Фото: сайт «ЦЭНКИ Космодромы России»
Запуск произойдёт с космодрома «Восточный», сообщает РИА «Новости». Это первая за 46 лет отечественная миссия к Луне. Планируется отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования южного полюса Луны.

Отечественную миссию «Луна-25» планируют запустить 22 августа. Об этом заявил генеральный конструктор по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.

Планируется отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования южного полюса Луны.

Запуск проведут на космодроме «Восточный». Специалисты отправятся туда уже 18 июля.

Это будет первая за 46 лет отечественная миссия к Луне.

Напомним, что в минувшем году Роскосмос проводил в честь Дня космонавтики Всероссийский космический диктант. Написать его можно было онлайн. В этом году, по информации Минпросвещения РФ, диктант тоже проведут: пройдёт он 12 апреля в 10:00.

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