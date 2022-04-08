Первая за 46 лет российская миссия к Луне стартует 22 августа

Отечественную миссию «Луна-25» планируют запустить 22 августа. Об этом заявил генеральный конструктор по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.
Планируется отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования южного полюса Луны.
Запуск проведут на космодроме «Восточный». Специалисты отправятся туда уже 18 июля.
Это будет первая за 46 лет отечественная миссия к Луне.
Напомним, что в минувшем году Роскосмос проводил в честь Дня космонавтики Всероссийский космический диктант. Написать его можно было онлайн. В этом году, по информации Минпросвещения РФ, диктант тоже проведут: пройдёт он 12 апреля в 10:00.