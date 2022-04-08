Первая в 2022 году белгородка сдала ЕГЭ на 100 баллов

В досрочной сдаче ЕГЭ участвовали 265 человек, явка — 60%. Для тех, кто не смог участвовать в экзаменах по уважительной причине, определили резервные дни сдачи ЕГЭ — с 11 по 18 апреля. Также сообщается, что результаты экзаменов по химии, географии, литературе и русскому языку уже опубликовали. Они проходили 21 и 24 марта.