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Первая в 2022 году белгородка сдала ЕГЭ на 100 баллов

8 апреля 14:32
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Выпускница прошлых лет Маргарита Кравченко получила максимальный балл за экзамен по литературе. Об этом сообщили в региональном правительстве.
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ЕГЭ

В Белгородской области появился первый результат в 100 баллов по ЕГЭ. Максимальный результат получила выпускница прошлых лет Маргарита Кравченко. Девушка сдавала экзамен по литературе.

Основной этап досрочного периода итоговой аттестации в регионе завершился, он проходил с 21 марта по 7 апреля. Впервые экзаменационные варианты присылали через интернет и сканировали материалы непосредственно в аудиториях.

В досрочной сдаче ЕГЭ участвовали 265 человек, явка — 60%. Для тех, кто не смог участвовать в экзаменах по уважительной причине, определили резервные дни сдачи ЕГЭ — с 11 по 18 апреля. Также сообщается, что результаты экзаменов по химии, географии, литературе и русскому языку уже опубликовали. Они проходили 21 и 24 марта.

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#Новости#Результаты егэ#ЕГЭ#Образование#Общество
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