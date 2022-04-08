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На месте нового парка аттракционов в Белгороде заложили камень

8 апреля 14:06
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
Церемония закладки камня прошла 8 апреля на дальнем берегу городского пляжа по улице Корочанской в Белгороде. В настоящий момент территорию расчищают под строительство парка.

В Белгороде на городском пляже по улице Корочанской заложили символический камень под будущий парк аттракционов. В настоящий момент разрабатывается необходимая документация и расчищается территория.

В сентябре текущего год начнётся строительство, оборудование будут устанавливать весной 2023 года.

С моей точки зрения парк аттракционов навсегда изменит Белгород, улучшит его городскую среду и выведет его совершенно на другой уровень. Большие проекты по проектированию пешеходных зон от парка Ленина до Пикник-парка (более 25 км), парка аттракционов, а также благоустройство набережной вокруг водоёмов создадут абсолютно другой уровень комфорта проживания в Белгороде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Алина Харина / Бел.Ру

Первую очередь парка планируют открыть к 5 августа 2023 года. Известно, что к этому времени будет установлено 15-17 аттракционов. Соглашение на строительство парка развлечений подписали 29 марта региональное правительство и компания «Мастерфест».

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