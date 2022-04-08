На месте нового парка аттракционов в Белгороде заложили камень

В Белгороде на городском пляже по улице Корочанской заложили символический камень под будущий парк аттракционов. В настоящий момент разрабатывается необходимая документация и расчищается территория.
В сентябре текущего год начнётся строительство, оборудование будут устанавливать весной 2023 года.
С моей точки зрения парк аттракционов навсегда изменит Белгород, улучшит его городскую среду и выведет его совершенно на другой уровень. Большие проекты по проектированию пешеходных зон от парка Ленина до Пикник-парка (более 25 км), парка аттракционов, а также благоустройство набережной вокруг водоёмов создадут абсолютно другой уровень комфорта проживания в Белгороде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Первую очередь парка планируют открыть к 5 августа 2023 года. Известно, что к этому времени будет установлено 15-17 аттракционов. Соглашение на строительство парка развлечений подписали 29 марта региональное правительство и компания «Мастерфест».