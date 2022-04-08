На месте нового парка аттракционов в Белгороде заложили камень

С моей точки зрения парк аттракционов навсегда изменит Белгород, улучшит его городскую среду и выведет его совершенно на другой уровень. Большие проекты по проектированию пешеходных зон от парка Ленина до Пикник-парка (более 25 км), парка аттракционов, а также благоустройство набережной вокруг водоёмов создадут абсолютно другой уровень комфорта проживания в Белгороде.