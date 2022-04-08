Минобороны РФ обвинило украинский ракетный дивизион в ударе по Краматорску

Напомним, по Краматорску ударили сегодня, 8 апреля. В Минобороны заявляли, что сообщения об обстреле якобы со стороны российских войск не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что огневых задач в этот день в городе не было и не планировалось.