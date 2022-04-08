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Минобороны РФ обвинило украинский ракетный дивизион в ударе по Краматорску

8 апреля 12:43
Фото: Андрей Андриенко / AP
В ведомстве заявили, что удар нанесли из района города Доброполье. В результате обстрела погибли порядка 30 человек, ещё 100 получили ранения, сообщает Минобороны.

Министерство обороны РФ обвинило украинский ракетный дивизион в ударе по вокзалу Краматорска. По данным ведомства, ракеты запустили из района города Доброполье. Из-за обстрела погибли 30 человек, ещё 100 пострадали.

На вокзале проводилась эвакуация населения, в это время ударили «Точкой-У», заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Про «Точку-У» написал и президент Украины Владимир Зеленский, однако он обвинил ДНР и ВС РФ.

Напомним, по Краматорску ударили сегодня, 8 апреля. В Минобороны заявляли, что сообщения об обстреле якобы со стороны российских войск не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что огневых задач в этот день в городе не было и не планировалось.

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