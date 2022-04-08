Каждый второй белгородец поддержал введение четырёхдневной рабочей недели

По данным опроса, 65% горожан убеждены, что справятся с рабочими задачами за четыре дня, 24%, напротив, уверены, что не успеют выполнить необходимый объём работы. При этом преимущественно в своих силах уверены белгородцы до 34 лет — 73%. Тех, кто считает, что не успеет, больше всего из группы с доходами свыше 80 тыс. рублей — 27%.