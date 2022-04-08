Каждый второй белгородец поддержал введение четырёхдневной рабочей недели

Замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил ввести четырёхдневную рабочую неделю, чтобы сохранить рабочие места в условиях санкций. 50% белгородцев согласились с этим предложением.
В ходе опроса выяснилось, что половина респондентов инициативу поддерживает, а вот ещё 30% респондентов против такого решения — опасаются снижения доходов. Также уточняется, что за четырёхдневку выступают в основном горожане в возрасте до 34 лет — 53% и белгородцы с доходом 50–80 тыс. рублей — 55%.
По данным опроса, 65% горожан убеждены, что справятся с рабочими задачами за четыре дня, 24%, напротив, уверены, что не успеют выполнить необходимый объём работы. При этом преимущественно в своих силах уверены белгородцы до 34 лет — 73%. Тех, кто считает, что не успеет, больше всего из группы с доходами свыше 80 тыс. рублей — 27%.
Что касается работодателей, то в 87% белгородских компаний подобное введение даже не обсуждалось, 7% организаций и вовсе посчитали это нововведение недопустимым. Ввели четырёхдневную рабочую неделю уже 2% компаний, ещё 4% допустили такую меру при необходимости.