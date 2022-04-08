Как усыновить ребёнка в Белгородской области

В прямом эфире к Елене Батановой обратилась белгородка, которая планирует взять в свою семью ребёнка-сироту. По словам женщины, она не может получить информацию о порядке усыновления ребёнка: «куда ни обращалась по этому вопросу, все отмахиваются и ничего конкретного сказать не могут».