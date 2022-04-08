Как усыновить ребёнка в Белгородской области

В прямом эфире к Елене Батановой обратилась белгородка, которая планирует взять в свою семью ребёнка-сироту. По словам женщины, она не может получить информацию о порядке усыновления ребёнка: «куда ни обращалась по этому вопросу, все отмахиваются и ничего конкретного сказать не могут».
Как отметила Батанова, чтобы усыновить ребёнка, семья должна находится на учёте в официальном федеральном банке данных о детях-сиротах как семья, желающая взять на воспитание ребёнка.
Здесь очень много процедур, которые нужно пройти с семьёй. Если родители состоят в банке, то о них есть вся необходимая информация. Наш региональный оператор может совершенно спокойно с вами связаться.Елена Батанова
Также родители могут самостоятельно заявить о своём желании взять в семью ребёнка. Сделать это можно по телефону 27-16-31.
Сейчас у нас достаточно большое количество обращений. Люди хотели бы посмотреть детей. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, был ограничен доступ в подобные детские учреждения.Елена Батанова
Напомним, в 2021 году в Белгородской области под опеку передали 137 детей-сирот, девять детей усыновили.